4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Gams gegen Sevelen Gams behielt im Spiel gegen Sevelen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Sevelen ging zunächst in der 30. Minute in Führung, als Darko Kaurin zum 1:0 traf. In der 44. Minute gelang Gams jedoch durch Kilian Büchel der Ausgleich. Aydin Demirci traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Gams. In der 72. Minute erhöhte Nicolas Fäh auf 3:1 für Gams.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Sevelen sah Luan Isufi (20.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Sevelen weitere vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gams.

Die Offensive von Gams hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 23 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gams. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Gams hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Gams spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Grabs 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Für Sevelen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Sevelen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Sevelen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Sargans 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Gams 1 1:3 (1:1) - Schild, Sevelen – Tore: 30. Darko Kaurin 1:0. 44. Kilian Büchel 1:1. 57. Aydin Demirci 1:2. 72. Nicolas Fäh 1:3. – Sevelen: Simon Fischer, Sven Sturzenegger, Luka Sabljo, Velduan Isufi, Altin Jahiji, Darko Kaurin, Elduan Isufi, Dario Fuoco, Luan Isufi, Aaron Vetsch, Armend Eljezi. – Gams: Mike Hilty, Christian Näf, Nicolas Fäh, Gary Hoppeler, Eliano Pereira Zeferino, Amine El Hajjam, Aydin Demirci, Kilian Büchel, Fabian Hardegger, Daniel Hanselmann, Raphael Wyss. – Verwarnungen: 15. Luan Isufi, 24. Velduan Isufi, 39. Nicolas Fäh, 43. Aydin Demirci, 76. Lorik Jahiji, 84. Armend Eljezi, 84. Fabian Hardegger, 86. Nino Marinello – Ausschluss: 20. Luan Isufi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Triesen 2 - FC Trübbach 1 0:3, FC Sevelen 1 - FC Gams 1 1:3, FC Grabs 1 - FC Haag 1 0:1, FC Sargans 2 - FC Buchs 2 1:4

Tabelle: 1. FC Buchs 2 9 Spiele/18 Punkte (24:9). 2. FC Haag 1 8/13 (14:11), 3. FC Gams 1 8/12 (23:17), 4. FC Balzers 2 8/12 (19:12), 5. FC Grabs 1 7/7 (8:5), 6. FC Sevelen 1 8/7 (13:12), 7. FC Sargans 2 8/4 (12:17), 8. FC Trübbach 1 8/3 (8:21), 9. FC Triesen 2 8/3 (4:21), 10. Chur 97 2b [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 05:53 Uhr.