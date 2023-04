3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Flums gegen Balzers Flums gewinnt am Sonntag auswärts gegen Balzers 3:2.

(chm)

Flums setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Den Auftakt machte Ignacio Novoa Rodriguez, der in der 17. Minute für Flums zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Kevin Karisik Flums mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ignacio Novoa Rodriguez baute in der 38. Minute die Führung für Flums weiter aus (3:0).

In der zweiten Halbzeit holte Balzers auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Sandro Wegmann verkürzte in der 54. Minute den Rückstand von Balzers auf 1:3. Noah Miler erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Balzers. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Flums erhielten Janik Walser (65.) und Fejzula Aliji (80.) eine gelbe Karte. Balzers blieb ohne Karte.

Die Offensive von Flums hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 38 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Flums: Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Flums hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Flums geht es daheim gegen FC Uznach 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Banau, Flums).

Für Balzers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Balzers hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Balzers in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Schmerikon 1 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Flums 1 2:3 (0:3) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 17. Ignacio Novoa Rodriguez 0:1. 30. Kevin Karisik 0:2. 38. Ignacio Novoa Rodriguez 0:3. 54. Sandro Wegmann 1:3. 79. Noah Miler 2:3. – Balzers: Selim Bajrami, Daniele Carroccia, Mike Almer, Jonas Schmidle, Benjamin Vogt, Laurin Stocker, Ramon Serralva Marques, Raphael Auer, Dario Schlegel, Flavio Bruschi, Sandro Wegmann. – Flums: Fejzula Aliji, Curdin Schaffhauser, Dardan Bibaj, Samir Krasnici, Robin Novoa, Adrian Santa, Valentino Zollino, Amir Bektas, Kevin Karisik, Janik Walser, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 65. Janik Walser, 80. Fejzula Aliji.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 18:39 Uhr.