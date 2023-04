2. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Altstätten gegen Flawil – Sahin Irisme entscheidet Spiel Sieg für Altstätten: Gegen Flawil gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

Altstätten holte gegen Flawil zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie fiel für Flawil: David Obrist brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 31. Minute, als Loris Liiro Peluso für Altstätten traf. In der 36. Minute war es an Andrin Holenstein, Flawil 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für Altstätten fiel in der 41. Minute (Sahin Irisme). Der gleiche Sahin Irisme war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Altstätten verantwortlich. Er traf erneut in der 77. Spielminute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Flawil sah Mark Prenrecaj (73.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Valdrin Edipi (35.) und Raffael Büeler (90.). Bei Altstätten gab es vier gelbe Karten.

Dass Altstätten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Altstätten durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Altstätten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 28 Punkte bedeuten Rang 4. Altstätten hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Altstätten daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Mels 1. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Für Flawil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 7. Für Flawil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Flawil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Winkeln SG 1. Das Spiel findet am 6. Mai statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Altstätten 1 2:3 (2:2) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 24. David Obrist 1:0. 31. Loris Liiro Peluso 1:1. 36. Andrin Holenstein 2:1. 41. Sahin Irisme 2:2. 77. Sahin Irisme 2:3. – Flawil: Jordi Forster, Marco Di Nunzio, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Andrin Holenstein, Kevin Kagua, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Pascal Mayer, Simon Obrist, David Obrist. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Simon Eugster, Baris Civez, Yanik Lüchinger, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Amar Uzunovic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 35. Simon Eugster, 35. Sahin Irisme, 35. Valdrin Edipi, 70. Adis Hujdur, 86. Loris Liiro Peluso, 90. Raffael Büeler – Ausschluss: 73. Mark Prenrecaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 04:41 Uhr.