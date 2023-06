4. Liga, Gruppe 5 Auswärtserfolg für Wittenbach gegen Appenzell Wittenbach gewinnt am Samstag auswärts gegen Appenzell 3:1.

(chm)

Wittenbach ging in der 1. Spielminute durch Simone Protopapa in Führung, ehe Appenzell in der 14. Minute (Pius Huber) der Ausgleich gelang. Das Tor von Egzon Brahimaj in der 54. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wittenbach. Mit dem 3:1 für Wittenbach schoss Joël Hardegger das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marcel Koch von Appenzell erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Dass Wittenbach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Wittenbach durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Wittenbach nicht verändert. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Wittenbach hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wittenbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Appenzell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Appenzell hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Appenzell geht es auswärts gegen FK Jedinstvo SG 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Wittenbach 2 1:3 (1:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 1. Simone Protopapa 0:1. 14. Pius Huber 1:1. 54. Egzon Brahimaj 1:2. 63. Joël Hardegger 1:3. – Appenz: Michael Räss, Andreas Sonderer, Jan Baumann, Remo Sonderer, Andreas Rusch, Keanu Lippuner, Lorin Fässler, Marco Inauen, Roger Zwingli, Silvan Pracht, Pius Huber. – Wittenbach: Ivan Emanuel Pombinho, Kevin Dähler, Ivo Arpagaus, Andreas Breu, Yanik Tanner, Simone Protopapa, Andreas Forster, Joël Hardegger, Aleksandar Zdravkovic, Egzon Brahimaj, Julian Konsulov. – Verwarnungen: 56. Marcel Koch.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 05:10 Uhr.