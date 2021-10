Frauen 3. Liga Auswärtserfolg für Weinfelden-Bürglen gegen Balzers Weinfelden-Bürglen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Balzers 2:1.

(chm)

Weinfelden-Bürglen lag ab der 49. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Indira Djegoja (46. Minute) und Linda Bornhauser getroffen hatten. In der 78. Minute erzielte Balzers (Leoni Vogt) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Weinfelden-Bürglen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Weinfelden-Bürglen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach neun Spielen 24 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Weinfelden-Bürglen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Weinfelden-Bürglen in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Frauenfeld 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 7. November statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Nach der Niederlage büsst Balzers einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Balzers hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Balzers tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Frauenfeld 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Balzers 2 Grp. - FC Weinfelden-Bürglen 1 1:2 (0:1) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 46. Indira Djegoja 0:1. 49. Linda Bornhauser 0:2. 78. Leoni Vogt 1:2. – Balzers: Leoni Vogt, Sabrina Schneider, Anja Camenisch, Christina Kanapathippillai, Alina Hasler, Janine Eggenberger, Larissa Frick, Jacqueline Gwerder, Lara Heiniger, Stefanie Kanapathippillai, Lorena Heeb. – WeinfeldenBuerglen: Salome Kutter, Bruna Margarida Rodrigues Almeida, Michelle Alder, Nadia Bernet, Carolina Egger, Dilan Coskun, Indira Djegoja, Samira Dzombic, Caroline Frei, Linda Bornhauser, Joelle Hauenschild. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Uzwil 2 - FC Kirchberg 2 Grp. 1:4, FC Balzers 2 Grp. - FC Weinfelden-Bürglen 1 1:2, Chur 97 1 Grp. - FC Uznach 1 1:3

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 9 Spiele/24 Punkte (29:9). 2. FC Frauenfeld 1 8/22 (31:7), 3. Chur 97 1 Grp. 8/16 (23:14), 4. FC Kirchberg 2 Grp. 8/13 (22:16), 5. FC Wittenbach 1 8/13 (15:17), 6. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 8/10 (22:30), 7. FC Uznach 1 8/9 (15:21), 8. FC Balzers 2 Grp. 8/9 (16:25), 9. FC Widnau 2 8/7 (10:20), 10. FC Gossau 1 8/6 (19:26), 11. FC Uzwil 2 9/3 (10:27).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 16:25 Uhr.