4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Vaduz gegen Altstätten im ersten Spiel – Igor Manojlovic entscheidet Spiel Vaduz siegt auswärts gegen Altstätten: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

Vaduz geriet zunächst in Rückstand, als Jan Funke in der 11. Minute Altstätten 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von elf Minuten schaffte Vaduz aber die Wende. Zuerst erzielte Oliver Klaus (66.) den Ausgleich. Igor Manojlovic schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Vaduz.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Altstätten kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Stefano Frick (28.), Stephano Kaiser (55.) und Sandro Konrad (73.).

Vaduz liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Vaduz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Au-Berneck 05 2 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (19.00 Uhr, Degern, Au).

Nach dem ersten Spiel steht Altstätten auf dem zehnten Rang. Altstätten trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Staad 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 29. August statt (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Altstätten 2a - FC Vaduz 1 1:2 (1:0) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 11. Jan Funke 1:0. 66. Oliver Klaus (Penalty) 1:1.77. Igor Manojlovic 1:2. – Altstätten: Sajeegan Sritharan, Samir Saqipi, Sandro Rifici, Aleksandar Disic, Fabian Mazenauer, Jan Funke, Denis Bektesi, Urs Langenegger, Maik Jaquier, Stefan Stanisic, Goran Savanovic. – Vaduz: Stefan Stijepovic, Alen Walser, Valentin Goop, Sandro Konrad, Manuel Brogle, Therry Brunner, Vincenzo Vaccaro, Kevin Piecha, Igor Manojlovic, Stefano Frick, Oliver Klaus. – Verwarnungen: 28. Stefano Frick, 33. Jan Funke, 55. Stephano Kaiser, 65. Stefan Stanisic, 73. Sandro Konrad, 80. Urs Langenegger, 83. Denis Bektesi.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

