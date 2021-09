3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Teufen gegen Flawil Sieg für Teufen: Gegen Flawil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

(chm)

Teufen lag ab der 76. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Nico Weiler (47. Minute) und Roman Ehrbar getroffen hatten. In der 82. Minute schoss Flawil (Mirco Oertig) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Teufen. Bei Flawil erhielten Mirco Oertig (22.), Valdrin Edipi (80.) und Simon Obrist (81.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Teufen von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Teufen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Teufen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zuzwil 1 (Platz 5). Das Spiel findet am Donnerstag (9. September) statt (20.15 Uhr, Landhaus, Teufen).

Flawil steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat sechs Punkte. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Flawil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Brühl 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 12. September statt (13.00 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Teufen 1 1:2 (0:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 47. Nico Weiler (Penalty) 0:1.76. Roman Ehrbar 0:2. 82. Mirco Oertig 1:2. – Flawil: Ivan Dimic, Jigme Gahler, Valdrin Edipi, Raffael Büeler, Florin Metzger, Alessio Curaba, Lukas Wein, Mirco Oertig, Sukri Ferati, Esmer Hajrovic, Simon Obrist. – Teufen: Sandro Ehrbar, Fabio Panella, Claudio Fässler, Cyrill Rohner, Roman Neuländner, Joshua Andraska, Ramon Germann, Luca Locher, Lukas Kern, Roman Ehrbar, Nico Weiler. – Verwarnungen: 22. Mirco Oertig, 45. Joshua Andraska, 52. Luca Locher, 63. Fabio Panella, 80. Valdrin Edipi, 81. Simon Obrist, 87. Roman Ehrbar, 94. Ramon Germann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Brühl 2 - FC Besa 1 4:0, FC Flawil 1 - FC Teufen 1 1:2

Tabelle: 1. SC Brühl 2 3 Spiele/9 Punkte (11:2). 2. FC Neckertal-Degersheim 1 3/9 (8:4), 3. FC Teufen 1 3/6 (8:7), 4. FC Flawil 1 3/6 (8:6), 5. FC Zuzwil 1 3/5 (6:4), 6. FC Appenzell 1 3/4 (4:4), 7. FC Bütschwil 1 3/4 (5:5), 8. FC Wittenbach 1 3/3 (7:6), 9. FC Besa 1 3/3 (5:10), 10. FC Rorschacherberg 1 3/1 (6:10), 11. FC Gossau 2 3/1 (7:10), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 3/0 (2:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

