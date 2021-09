3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Schaan gegen Triesen Sieg für Schaan: Gegen Triesen gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Daniel Sobkova, der in der 22. Minute für Schaan zum 1:0 traf. Schaan baute die Führung in der 46. Minute (Fabio Quaderer) weiter aus (2:0). Schaan erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Daniel Sobkova weiter auf 3:0. In der 73. Minute sorgte Thomas Tschütscher noch für Resultatkosmetik für Triesen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Schaan sah Furkan Bolat (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Schaan weitere vier gelbe Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Triesen.

Die Offensive von Schaan hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 13 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Triesen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Schaan machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Für Schaan ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Schaan geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rüthi 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Nach der Niederlage büsst Triesen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Triesen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Triesen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Triesen 1 - FC Schaan 1 1:3 (0:2) - Blumenau, Triesen – Tore: 22. Daniel Sobkova 0:1. 46. Fabio Quaderer 0:2. 47. Daniel Sobkova 0:3. 73. Thomas Tschütscher 1:3. – Triesen: Andreas Kindle, Julien Hasler, Alessandro Büchel, Thomas Tschütscher, André Arpagaus, Lucas Neusüss, Hugo Gomes Ferreira, Daniel Salzgeber, Sandro Mathis, Batuhan Toplu, Nikola Coric. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Lucas Eberle, Liam Kranz, Haris Odobasic, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Krenar Mazreku, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer. – Verwarnungen: 30. Haris Odobasic, 35. Krenar Mazreku, 56. André Arpagaus, 60. Thomas Tschütscher, 80. Liam Kranz, 86. Furkan Bolat, 87. Patrick Bargetze, 91. Andreas Kindle, 92. Nikola Coric – Ausschluss: 91. Furkan Bolat.

Tabelle: 1. FC Staad 1 4 Spiele/10 Punkte (16:1). 2. FC Altstätten 1 4/10 (9:5), 3. FC Buchs 1 4/10 (11:3), 4. FC Schaan 1 5/9 (13:7), 5. FC Rebstein 1 4/7 (5:6), 6. FC Diepoldsau-Schmitter 1 4/6 (13:8), 7. FC Rüthi 1 4/6 (7:9), 8. FC Triesenberg 1 4/4 (4:8), 9. FC Triesen 1 5/4 (11:15), 10. USV Eschen/Mauren 2 4/3 (5:16), 11. FC Widnau 2 4/3 (8:16), 12. FC Rheineck 1 4/0 (3:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 21:10 Uhr.