3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Neukirch-Egnach gegen Gossau – Siegtreffer in allerletzter Minute Neukirch-Egnach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Gossau 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Neukirch-Egnach gelang Noah Altherr in der 95. Minute. In der 43. Minute hatte Aaron Aerne Neukirch-Egnach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Gossau fiel in der 62. Minute durch Efe Gürgen.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Neukirch-Egnach sah Rico Ziegler (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Neukirch-Egnach weitere sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Gossau für Efe Gürgen (68.) und Janis Allenspach (91.).

Neukirch-Egnach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 5. Neukirch-Egnach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Neukirch-Egnach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Appenzell 1 (Rang 11). Das Spiel findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Gossau hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Gossau geht es zuhause gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Neukirch-Egnach 1 1:2 (0:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 43. Aaron Aerne 0:1. 62. Efe Gürgen (Penalty) 1:1.95. Noah Altherr 1:2. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Samuel Mateus, Janis Allenspach, Antonio Fernandez Puron, Kevin Betz, David Pavlovic, Zlatibor Kovacevic, Efe Gürgen, Andreas Bischofberger, Altin Demaj. – Neukirch-Egnach: Raphael Fässler, Francesco Held, Mirco Moser, Marco Vogt, Ramon Klarer, Rico Ziegler, Jan Schröder, Loris Schwitzer, Silvan Oswald, Noah Altherr, Aaron Aerne. – Verwarnungen: 24. Aaron Aerne, 36. Francesco Held, 51. Rico Ziegler, 68. Efe Gürgen, 74. Loris Schwitzer, 79. Benjamin Wüst, 89. Robin Züger, 91. Janis Allenspach – Ausschluss: 92. Rico Ziegler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 23:17 Uhr.