2. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Mels gegen Abtwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Mels behielt im Spiel gegen Abtwil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Abtwil ging zunächst in der 59. Minute in Führung, als Reto Nef zum 1:0 traf. In der 79. Minute gelang Mels jedoch durch Luca Bleisch der Ausgleich. Das Tor von Eric Stump in der 85. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Mels. In der 94. Minute erhöhte Samuel Prisset auf 3:1 für Mels.

Bei Abtwil sah Sandro Klarer (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sandro Klarer (68.), Andrin Gehrig (78.) und Renato Gröli (95.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mels, Angelo Willi (40.) kassierte sie.

Die Offensive von Mels hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mels machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Mels hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Mels konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Mels in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team KF Dardania St. Gallen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Nach der Niederlage büsst Abtwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Abtwil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Abtwil verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Abtwil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Herisau 1 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 13. Oktober statt (20.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Mels 1 1:3 (0:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 59. Reto Nef (Penalty) 1:0.79. Luca Bleisch (Penalty) 1:1.85. Eric Stump 1:2. 94. Samuel Prisset 1:3. – Abtwil: Mathias Altermatt, Nico Isler, Marc Koller, Alessandro Cardon, Jan Ledergerber, Sascha Haselbach, Sandro Klarer, Reto Nef, Glen Forster, Mattias Gröli, Andrin Gehrig. – Mels: Niklas Jäger, Robin Marthy, Ramon Gartmann, Lauro Gurzeler, Angelo Willi, Luka Krbanjevic, Manuel Willi, Marco Wildhaber, Luca Bleisch, Adriano Lipovac, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 40. Angelo Willi, 68. Sandro Klarer, 78. Andrin Gehrig, 95. Renato Gröli – Ausschluss: 86. Sandro Klarer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Mels 1 1:3, KF Dardania St. Gallen 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 6 Spiele/14 Punkte (19:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 6/11 (14:5), 3. FC Mels 1 6/11 (17:9), 4. FC St. Margrethen 1 5/10 (11:10), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 6/10 (19:12), 6. FC Herisau 1 5/8 (12:9), 7. FC Ruggell 1 5/8 (10:8), 8. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 9. FC Montlingen 1 7/4 (8:20), 10. FC Ems 1 4/3 (5:9), 11. US Schluein Ilanz 1 5/2 (5:17), 12. FC Winkeln SG 1 5/2 (7:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 22:08 Uhr.