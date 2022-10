2. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Ems gegen Au-Berneck 05 – Livio Bonderer als Matchwinner Sieg für Ems: Gegen Au-Berneck 05 gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Ems holte gegen Au-Berneck 05 zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie erzielte Fabio Lamorte für Au-Berneck 05. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Janique Gringer durch seinen Treffer für Ems in der 27. Minute her. Flamur Bojaxhi brachte Au-Berneck 05 2:1 in Führung (30. Minute).

In der 48. Minute traf Mahir Beso für Ems zum 2:2-Ausgleich. In der 69. Minute schoss Livio Bonderer Ems in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Au-Berneck 05. Eine Verwarnung gab es für Ems, nämlich für Andri Hunger (46.).

In der Abwehr gehört Ems zu den Besten: Total liess das Team 13 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ems. 16 Punkte bedeuten Rang 3. Ems hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Herisau 1 (Rang 10). Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Au-Berneck 05 wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das neuntplatzierte Team FC Flawil 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Ems 1 2:3 (2:2) - Degern, Au – Tore: 6. Fabio Lamorte 1:0. 27. Janique Gringer 1:1. 30. Flamur Bojaxhi 2:1. 48. Mahir Beso 2:2. 69. Livio Bonderer 2:3. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Mihai Giovanny Popescu, Raoul Marino, Endrit Bekjiri, Fabian Dierauer, Jaro Böhrer, Fabio Lamorte, Jetmir Lakna, Sarujan Pirabakaran, Flamur Bojaxhi. – Ems: Simon Bühler, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Andri Hunger, Mahir Beso, Albin Rashiti, Janique Gringer, Samir Limani, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Marius Spiller. – Verwarnungen: 46. Andri Hunger, 55. Mihai Giovanny Popescu, 58. Roman Hafner, 80. Elion Sopi, 84. Jaro Böhrer, 90. Fabio Staudacher, 95. Flamur Bojaxhi.

