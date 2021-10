3. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Dussnang gegen Wil – Patrik Beerli mit Last-Minute-Treffer Wil lag gegen Dussnang deutlich vorne, nämlich 2:0 (30. Minute) - und verlor dennoch. Dussnang feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

Dussnang geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie fiel für Wil: Fehmi Haziraj brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Wil baute die Führung in der 30. Minute (Agostino Curatolo) weiter aus (2:0).

Die Wende gelang Dussnang ab der 45. Minute, als Lars Stauffacher zum 1:2 traf. Es folgte in der 61. Minute der Ausgleichstreffer durch Lars Stauffacher, ehe Patrik Beerli in der 92. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wil sah Alen Skrijelj (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wil weitere vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dussnang, Robin Früh (91.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Wil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 22 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dussnang. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Für Dussnang ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Dussnang daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Die Partie findet am 17. Oktober statt (11.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Wil taucht nach der Niederlage unter den Strich. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es verliert einen Platz. Für Wil ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Wil ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Wil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wängi 1. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Dussnang 1 2:3 (2:1) - Bergholz, Wil – Tore: 14. Fehmi Haziraj 1:0. 30. Agostino Curatolo 2:0. 45. Lars Stauffacher 2:1. 61. Lars Stauffacher 2:2. 92. Patrik Beerli 2:3. – Wil: Elvin Balaj, Dario Caccialupi, Gentrim Bytyqi, André Klingler, Amar Skenderovic, Florin Schälchli, Agostino Curatolo, Daniel Widmer, Almir Bajrami, Arben Gjoni, Fehmi Haziraj. – Dussnang: Joel Brühwiler, Fabian Huldi, Claude Steinmann, Patrick Wagner, Valentin Traxler, Tobias Schnell, David Pavlovic, Robin Früh, Luca Greuter, Lars Stauffacher, Fabrice Kern. – Verwarnungen: 40. Arben Gjoni, 57. Agostino Curatolo, 79. Fehmi Haziraj, 82. Alen Skrijelj, 91. Robin Früh – Ausschluss: 92. Alen Skrijelj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Wil 1900 1 - FC Dussnang 1 2:3, FC Kreuzlingen 2 - FC Neukirch-Egnach 1 0:2

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 6 Spiele/18 Punkte (15:4). 2. FC Tägerwilen 1 6/16 (30:13), 3. FC Wängi 1 6/12 (12:6), 4. FC Dussnang 1 7/12 (14:15), 5. FC Neukirch-Egnach 1 7/12 (15:10), 6. SC Aadorf 1 6/9 (12:17), 7. FC Kreuzlingen 2 7/9 (9:15), 8. FC Münchwilen 1 6/7 (9:13), 9. FC Münsterlingen 1 6/4 (9:13), 10. FC Romanshorn 2 6/4 (7:10), 11. FC Wil 1900 1 7/4 (9:22), 12. FC Frauenfeld 2 6/3 (12:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 20:43 Uhr.