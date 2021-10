3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Diepoldsau-Schmitter gegen Staad Diepoldsau-Schmitter gewinnt am Samstag auswärts gegen Staad 3:2.

(chm)

Staad ging zunächst in Führung, als Slobodan Aksic in der 33. Minute traf. Dann glich aber Dario Blum (40.) für Diepoldsau-Schmitter aus. Ogün Hot in der 53. Minute und Ogün Hot in der 57. Minute brachten Diepoldsau-Schmitter sodann 3:1 in Führung. In der 63. Minute verwandelte Slobodan Aksic erfolgreich einen Elfmeter und brachte Staad so auf 2:3 heran.

Bei Diepoldsau-Schmitter sah Reto Besserer (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Reto Besserer (30.), Fabian Besserer (75.) und Cyril Dietsche (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Staad, Dragan Vasic (44.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 3 Toren pro Spiel ist Diepoldsau-Schmitter bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Diepoldsau-Schmitter machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 3. Für Diepoldsau-Schmitter ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Diepoldsau-Schmitter ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Diepoldsau-Schmitter daheim mit FC Rheineck 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Nach der Niederlage büsst Staad einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 5. Für Staad war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Staad verlor zudem erstmals zuhause.

Staad spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesen 1 (Platz 9). Die Partie findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:3 (1:1) - Bützel, Staad – Tore: 33. Slobodan Aksic 1:0. 40. Dario Blum 1:1. 53. Ogün Hot 1:2. 57. Ogün Hot 1:3. 63. Slobodan Aksic (Penalty) 2:3. – Staad: Luca Buschauer, Elmir Balagic, Luca Grab, Gazmend Morina, Marko Kostadinovic, Andri Knellwolf, Ivan Zaric, Dario Mihajlovic, Dragan Vasic, Slobodan Aksic, Pascal Nussbaum. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Wilhelm Durot, Fabian Besserer, Emre Solak, Dario Blum, Tamer Özcan, Cyril Dietsche, Esmir Shajnoski, Marc Gröber, Ogün Hot. – Verwarnungen: 30. Reto Besserer, 44. Dragan Vasic, 75. Fabian Besserer, 86. Cyril Dietsche – Ausschluss: 60. Reto Besserer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Altstätten 1 1:2, FC Buchs 1 - FC Widnau 2 3:1, FC Staad 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:3, USV Eschen/Mauren 2 - FC Schaan 1 2:2

Tabelle: 1. FC Buchs 1 8 Spiele/22 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 8/19 (23:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 8/16 (24:16), 4. FC Rebstein 1 7/14 (14:12), 5. FC Staad 1 8/13 (27:13), 6. FC Triesenberg 1 7/10 (13:13), 7. FC Schaan 1 8/10 (17:16), 8. FC Rüthi 1 8/9 (14:22), 9. FC Triesen 1 7/7 (17:23), 10. FC Rheineck 1 7/4 (11:18), 11. FC Widnau 2 8/4 (16:33), 12. USV Eschen/Mauren 2 8/4 (12:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 20:57 Uhr.