3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Appenzell gegen Romanshorn – Jonas Signer entscheidet Spiel Appenzell gewinnt am Sonntag auswärts gegen Romanshorn 3:2.

Appenzell ging zweimal in Führung, Romanshorn holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Appenzell den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das erste Tor der Partie fiel für Appenzell: Kevin Streule brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Diego Huber glich in der 15. Minute für Romanshorn aus. Es hiess 1:1. Josef Peterer brachte Appenzell 2:1 in Führung (35. Minute).

Zum Ausgleich für Romanshorn traf Fabian Züllig in der 42. Minute. In der 57. Minute schoss Jonas Signer Appenzell in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kevin Streule von Appenzell erhielt in der 71. Minute die gelbe Karte.

Appenzell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Appenzell hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Auf Appenzell wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Besa 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (16.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Mit der Niederlage rückt Romanshorn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit fünf Punkten neu Platz 9. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Teufen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (16.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Appenzell 1 2:3 (2:2) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 10. Kevin Streule 0:1. 15. Diego Huber 1:1. 35. Josef Peterer 1:2. 42. Fabian Züllig 2:2. 57. Jonas Signer 2:3. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Silvan Lieberherr, Alex Sallmann, Fabio Pfomann, Mike Lieberherr, Diego Huber, Baton Kuqi, Fabian Züllig, Alessio Di Liberto, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Appenz: Michael Räss, Marvin Schneider, Andrej Hörler, Marko Jurkic, Mario Breitenmoser, Fabian Koller, Michael Dörig, Josef Peterer, Jonas Signer, Simon Baumann, Kevin Streule. – Verwarnungen: 71. Kevin Streule.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 22:24 Uhr.

