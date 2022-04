Frauen 3. Liga Aussenseiter Uznach gewinnt gegen Weinfelden-Bürglen – Sandra Jud entscheidet Spiel Uznach hat am Sonntag gegen Weinfelden-Bürglen die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Weinfelden-Bürglen: Rita De Oliveira Gomes brachte ihre Mannschaft in der 41. Minute 1:0 in Führung. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Debora Musa, sorgte in der 46 für den Ausgleich für Uznach. In der 59. Minute schoss Sandra Jud Uznach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Céline Schnider von Uznach erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Uznach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Uznach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uznach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Frauenfeld 1. Zu diesem Spiel kommt es am 10. April (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Nach der Niederlage büsst Weinfelden-Bürglen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 3. Für Weinfelden-Bürglen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Weinfelden-Bürglen verlor zudem erstmals zuhause.

Weinfelden-Bürglen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gossau 1 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 10. April (11.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Uznach 1 1:2 (1:1) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 41. Rita De Oliveira Gomes 1:0. 46. Debora Musa (Penalty) 1:1.59. Sandra Jud 1:2. – WeinfeldenBuerglen: Salome Kutter, Caroline Frei, Pascale Merz, Nadia Bernet, Carolina Egger, Bruna Margarida Rodrigues Almeida, Jana Riva, Samira Dzombic, Nadine Waldvogel, Jana D`Agostino, Rita De Oliveira Gomes. – Uznach: Jana Stüssi, Nina Kuster, Debora Musa, Olivia Hinder, Naomi Grisoni, Carmen Brunner, Michaela Giger, Chantal Kraft, Sandra Jud, Chantal Kessler, Susan Di Marco. – Verwarnungen: 78. Céline Schnider.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2022 22:07 Uhr.