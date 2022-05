3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Triesen gewinnt gegen Rüthi – Drei Treffer für Batuhan Toplu Überraschung bei Triesen gegen Rüthi: Der Tabellenelfte (Triesen) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten klar 5:1 besiegt.

(chm)

Schon früh setzte Triesen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 9. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Triesen noch auf 5:1.

Rüthi war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 82. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Matchwinner für Triesen war Batuhan Toplu, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Triesen waren: Melvin Ender (1 Treffer) und Jonas Wolf (1 Treffe.) einziger Torschütze für Rüthi war: Robin Sonderegger (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rüthi erhielten Nino Schnüriger (60.) und Jarno Loher (61.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Triesen, nämlich für Hugo Gomes Ferreira (74.).

Der Sieg brachte Triesen über den Strich. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team rückt damit einen Platz vor. Neu am Tabellenende liegt FC Rheineck 1. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Triesen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schaan 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 7. Mai statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Für Rüthi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Rüthi hat bisher neunmal gewonnen und siebenmal verloren.

Rüthi spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rheineck 1 (Rang 12). Diese Begegnung findet am Freitag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Triesen 1 - FC Rüthi 1 5:1 (4:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 9. Batuhan Toplu 1:0. 11. Batuhan Toplu 2:0. 27. Jonas Wolf 3:0. 45. Melvin Ender 4:0. 63. Batuhan Toplu 5:0. 82. Robin Sonderegger 5:1. – Triesen: Jonas Wolf, Alessandro Büchel, Batuhan Toplu, Laurin Kind, Amir Kadic, Sandro Mathis, André Arpagaus, Dominik Wolf, Alexander Marxer, Selcuk Bicer, Tobias Schierscher. – Ruethi: Fabian Kobler, Robin Sonderegger, Nino Schnüriger, Joël Koller, Michael Heeb, Simon Sonderegger, Imer Kamberi, Pascal Zäch, Sven Städler, Tobias Geisser, Tunahan Aydin. – Verwarnungen: 60. Nino Schnüriger, 61. Jarno Loher, 74. Hugo Gomes Ferreira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 21:49 Uhr.