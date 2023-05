2. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Romanshorn gewinnt gegen Henau – Kai Länzlinger trifft dreimal Überraschung bei Romanshorn gegen Henau: Der Tabellenzehnte (Romanshorn) hat am Mittwoch auswärts den Tabellenfünften 4:2 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Gabriel Sidler für Romanshorn. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 12. Minute hergestellt: David Marku traf für Henau. In der 16. Minute war es erneut David Marku, der Henau mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Zum Ausgleich für Romanshorn traf Kai Länzlinger in der 35. Minute. Der gleiche Kai Länzlinger war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Romanshorn verantwortlich. Er traf erneut in der 53. Spielminute. Wiederum Kai Länzlinger erhöhte in der 85. Minute auf 4:2 für Romanshorn.

Gelbe Karten gab es bei Henau für Joel Weibel (51.), Ivan Schwab (92.) und Patrick Meier (95.). Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Kaan Bayraktar (49.) und Fisnik Idrizi (71.).

Dass Romanshorn gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 19 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Romanshorn die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Romanshorn rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 9. Romanshorn hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Eschenbach 1 (Platz 5). Die Partie findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Nach der Niederlage büsst Henau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 6. Für Henau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Henau spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Linth 04 2 (Rang 12). Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Romanshorn 1 2:4 (2:2) - Rüti, Henau – Tore: 1. Gabriel Sidler 0:1. 12. David Marku 1:1. 16. David Marku 2:1. 35. Kai Länzlinger 2:2. 53. Kai Länzlinger 2:3. 85. Kai Länzlinger 2:4. – Henau: Timon Abbt, Joel Weibel, Claudio Schmidt, Paul Heine, Patrick Meier, Manuel Bossart, David Marku, Matej Gojevic, Raul Stillhart, Florian Tobias Huber, Dario Regazzoni. – Romanshorn: Raphael Marolf, Luca Friederich, Joel Senn, Bahtjar Ajvazaj, Albasan Sadiki, Edonat Sadiki, Fisnik Idrizi, Kaan Bayraktar, Gabriel Sidler, Fabian Züllig, Kai Länzlinger. – Verwarnungen: 49. Kaan Bayraktar, 51. Joel Weibel, 71. Fisnik Idrizi, 92. Ivan Schwab, 95. Patrick Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.05.2023 13:57 Uhr.