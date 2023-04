2. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Romanshorn gewinnt gegen Bischofszell Romanshorn hat am Freitag gegen Bischofszell die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Romanshorn: Kai Länzlinger brachte seine Mannschaft in der 40. Minute 1:0 in Führung. Bischofszell glich in der 57. Minute durch Lars Musa aus. In der 68. Minute gelang Carlo Zanetti der Führungstreffer zum 2:1 für Romanshorn.

Zum Ausgleich für Bischofszell traf Lars Musa in der 72. Minute. Vincenzo Zinnà traf in der 78. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Romanshorn. Das letzte Tor der Partie fiel in der 80. Minute, als Carlo Zanetti die Führung für Romanshorn auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Romanshorn sah Albasan Sadiki (81.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Romanshorn weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Florian Eggenberger (46.), Liridon Ajrizi (53.) und Aldin Mujkanovic (75.).

Dass Romanshorn gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 13 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Romanshorn die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Romanshorn mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Romanshorn hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Bronschhofen 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 20. April statt (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Bischofszell erstmals wieder.

Für Bischofszell geht es zuhause gegen FC Linth 04 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Bischofszell 1 4:2 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 40. Kai Länzlinger 1:0. 57. Lars Musa 1:1. 68. Carlo Zanetti 2:1. 72. Lars Musa 2:2. 78. Vincenzo Zinnà 3:2. 80. Carlo Zanetti 4:2. – Romanshorn: Raphael Marolf, Albasan Sadiki, Bahtjar Ajvazaj, Christian Lang, Mete Sahin, Edonat Sadiki, Fisnik Idrizi, Kaan Bayraktar, Gabriel Sidler, Kai Länzlinger, Vincenzo Zinnà. – Bischo: Levin Spring, Liridon Ajrizi, Sylwester Elwis Bielicki, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Florian Eggenberger, Nemanja Kostic, Aldin Mujkanovic, Lars Musa, Dominik Neuhauser, Samuel Weber. – Verwarnungen: 30. Edonat Sadiki, 33. Christian Lang, 46. Florian Eggenberger, 53. Vincenzo Zinnà, 53. Liridon Ajrizi, 73. Albasan Sadiki, 75. Aldin Mujkanovic – Ausschluss: 81. Albasan Sadiki.

