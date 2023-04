4. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Rebstein gewinnt gegen Speicher – Speicher verliert nach sieben Siegen Rebstein hat am Sonntag gegen Speicher die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Urs Breitenmoser in der 1. Minute. Er traf für Rebstein zum 1:0. In der 6. Minute traf Kris Kunz für Speicher zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Loris Kunz in der 25. Minute zur 2:1-Führung für Speicher.

In der 28. Minute traf Urs Breitenmoser für Rebstein zum 2:2-Ausgleich. Andrin Cabezas schoss Rebstein in der 36. Minute zur 3:2-Führung. Drei Minuten dauerte es, ehe Andrin Cabezas erneut erfolgreich war. Er traf in der 39. Minute zum 4:2 für Rebstein.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rebstein gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Raphael Ulmann (81.) und Lucas Bister (89.). Gelbe Karten sahen zudem Lucas Bister (24.), Raphael Ulmann (52.) und Farid Fousseni (59.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Speicher, Karlo Gavric (86.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rebstein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rebstein die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rebstein bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Rebstein ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Rebstein geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Neukirch-Egnach 2 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Speicher hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 2. Speicher hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Speicher spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rorschacherberg 1 (Platz 6). Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg).

Telegramm: FC Speicher 1 - FC Rebstein 2b 2:4 (2:4) - Buchen, Speicher – Tore: 1. Urs Breitenmoser 0:1. 6. Kris Kunz 1:1. 25. Loris Kunz (Penalty) 2:1.28. Urs Breitenmoser 2:2. 36. Andrin Cabezas 2:3. 39. Andrin Cabezas 2:4. – Speicher: Visar Haxhiu, Laurin Hofer, Ray Kunz, Nicolas Lauper, Nils Forestier, Rinor Ramaj, Mirco Schrag, Loris Kunz, Lino Kurz, Kris Kunz, Moreno Schrag. – Rebstein: Janis Fehr, Thushipan Sriskandanathan, Lucas Bister, Kilian Benz, Farid Fousseni, Marc Oehler, Daniel Bürki, Raphael Ulmann, Urs Breitenmoser, Andrin Cabezas, Mike Jenny. – Verwarnungen: 24. Lucas Bister, 52. Raphael Ulmann, 59. Farid Fousseni, 86. Karlo Gavric – Ausschlüsse: 81. Raphael Ulmann, 89. Lucas Bister.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 07:12 Uhr.