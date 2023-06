3. Liga, Gruppe 3 Aussenseiter Niederwil gewinnt gegen Besa – Leander Zingg trifft spät zum Sieg Überraschung bei Niederwil gegen Besa: Der Tabellenachte (Niederwil) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 4:3 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Adrian Kaufmann für Niederwil. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Besa traf Arbnor Morina in der 7. Minute. Jonas Thaler schoss Niederwil in der 30. Minute zur 2:1-Führung.

Durch Penalty kam es in der 51. Minute zum Ausgleich für Besa. Granit Cekaj verwandelte erfolgreich. Leander Zingg brachte Niederwil 3:2 in Führung (74. Minute). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 86, als Sevalj Ljatifi für Besa erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Leander Zingg alles klar. Sein Treffer in der 89. Minute zum 4:3 sicherte Niederwil den Sieg.

Bei Niederwil sah Jonas Thaler (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Jonas Thaler (65.). Bei Besa sah Arbnor Morina (25.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Arbnor Morina (25.) und Granit Cekaj (85.).

Die Tabellensituation bleibt für Niederwil unverändert. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Niederwil hat bisher neunmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Besa hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 45 Punkten auf Rang 3. Besa hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Besa verlor zudem erstmals zuhause.

Für Besa ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Besa 1 4:3 (2:1) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 5. Adrian Kaufmann 1:0. 7. Arbnor Morina 1:1. 30. Jonas Thaler 2:1. 51. Granit Cekaj (Penalty) 2:2.74. Leander Zingg 3:2. 86. Sevalj Ljatifi 3:3. 89. Leander Zingg 4:3. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, David Eigenmann, Robin Kuratli, Adrian Kaufmann, Aaron Stettler, Jamie Albrecht, Noah Scheiwiller, Justin Labhart Gianin. – Besa: Arianit Lazraj, Deniz Sidar Tuncbel, Blerim Adzijaj, Arlind Amidi, Dardan Sevkiu, Fabio Martins Soares, Arbnor Morina, Mark Lekaj, Sevalj Ljatifi, Loris Pellegatta, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 25. Arbnor Morina, 65. Jonas Thaler, 85. Granit Cekaj – Ausschlüsse: 25. Arbnor Morina, 65. Jonas Thaler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 21:36 Uhr.