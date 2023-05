2. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Montlingen gewinnt gegen Winkeln – Dreifach-Torschütze Menderes Caglar Überraschender Sieg für Montlingen: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Montag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Winkeln (1. Rang) zuhause 3:1 geschlagen.

Das erste Tor der Partie fiel für Montlingen: Menderes Caglar brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. In der 76. Minute traf Sven Lehmann für Winkeln zum 1:1-Ausgleich. Menderes Caglar schoss Montlingen in der 82. Minute zur 2:1-Führung. Menderes Caglar erzielte nur neun Minuten später auch das 3:1 für Montlingen.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Montlingen sah Mauro Malacrida (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mauro Malacrida (16.), Menderes Caglar (50.) und Nando Lüchinger (60.). Winkeln kassierte vier gelbe Karten.

Die Tabellensituation bleibt für Montlingen unverändert. 32 Punkte bedeuten Rang 7. Montlingen hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Montlingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Samstag (3. Juni) statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Trotz der Niederlage bleibt Winkeln auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 42 Punkte auf dem Konto. Winkeln hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Winkeln auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Herisau 1. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Winkeln SG 1 3:1 (1:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 24. Menderes Caglar 1:0. 76. Sven Lehmann 1:1. 82. Menderes Caglar 2:1. 91. Menderes Caglar 3:1. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Flurin Zoller, Florian Haltiner, Fabio Wörnhard, Mauro Malacrida, Noah Frick, Sandro Lüchinger, Menderes Caglar, Yanik Frick, Nando Lüchinger, Fitim Ramadani. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Marc Hörler, Ueli Rohner, Lars Hörler, Fabian Steinemann, Yanic Ammann, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Luca Rölli, Marcio Alder. – Verwarnungen: 16. Mauro Malacrida, 43. Luca Rölli, 45. Yanic Ammann, 50. Menderes Caglar, 60. Nando Lüchinger, 70. Fabian Steinemann, 75. Niclas Haas – Ausschluss: 68. Mauro Malacrida.

