3. Liga, Gruppe 3 Aussenseiter Gossau gewinnt gegen Zuzwil Gossau hat am Donnerstag gegen Zuzwil die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 4:2.

Martin Kuhn eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Zuzwil das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 29. Minute hergestellt: Geronimo Casadio traf für Gossau. In der 69. Minute gelang Alessio Mock der Führungstreffer zum 2:1 für Gossau.

Neun Minuten dauerte es, ehe Alessio Mock erneut erfolgreich war. Er traf in der 78. Minute zum 3:1 für Gossau. Gossau erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Geronimo Casadio weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Raphael Oswald in der 86. Minute her, als er für Zuzwil auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Martin Kuhn (42.), Mark Prenrecaj (73.) und Philip Jud (76.). Die einzige gelbe Karte bei Gossau erhielt: Efe Gürgen (68.)

Die Offensive von Gossau ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Gossau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 8. Gossau hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gossau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 5). Die Partie findet am 24. April statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Zuzwil hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Zuzwil in einem Auswärtsspiel mit FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Gossau 2 2:4 (1:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 28. Martin Kuhn 1:0. 29. Geronimo Casadio 1:1. 69. Alessio Mock 1:2. 78. Alessio Mock 1:3. 80. Geronimo Casadio 1:4. 86. Raphael Oswald 2:4. – Zuzwil: Nick Ruckstuhl, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Philip Jud, Silvan Moser, Raphael Oswald, Raul Weibel, Pascal Fritsche, Martin Kuhn, Jonah Näf. – Gossau: Ronny Hirschi, Kevin Betz, Ueli Treichler, Zlatibor Kovacevic, Dean Meier, Geronimo Casadio, Alessio Mock, Efe Gürgen, David Vlacic, Antonio Fernandez Puron, Aleksandar Vujinovic. – Verwarnungen: 42. Martin Kuhn, 68. Efe Gürgen, 73. Mark Prenrecaj, 76. Philip Jud.

