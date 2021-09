4. Liga, Gruppe 3 Aussenseiter Eschen/Mauren gewinnt gegen Heiden – Fatih Ok mit Siegtor Eschen/Mauren hat am Samstag gegen Heiden die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Eschen/Mauren gelang Fatih Ok in der 68. Minute. In der 27. Minute hatte Nicolas Wohlwend Eschen/Mauren in Führung gebracht. Der Ausgleich für Heiden fiel in der 49. Minute durch Raphael Fessler.

Eschen/Mauren kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Heiden, nämlich für Andreas Müller (40.).

Mit dem Sieg rückt Eschen/Mauren um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 6. Eschen/Mauren hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Eschen/Mauren geht es zuhause gegen FC Staad 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Nach der Niederlage muss Heiden die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 2. Heiden hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Heiden spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Au-Berneck 05 2 (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Heiden 1 - USV Eschen/Mauren 3 1:2 (0:1) - Gerbe, Heiden – Tore: 27. Nicolas Wohlwend 0:1. 49. Raphael Fessler 1:1. 68. Fatih Ok 1:2. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Jaron Thürlemann, Ramon Braunwalder, Nico Boller, Philip Köberl, Joachim Knöpfler, Lukas Köberl, Raphael Fessler, Andreas Müller, Genc Dautaj, Samuel Fessler. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Julian Kuster, Niklas Marxer, Damian Kranz, Adrian Hug, Cetin Yüksel, Raphael Zech, Michael Ott, Samuel Kieber, Mario Meier, Ahmet Can Öz. – Verwarnungen: 40. Andreas Müller, 42. Damian Kranz, 52. Nicolas Wohlwend, 57. Samuel Kieber, 92. Patrick Batliner.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Heiden 1 - USV Eschen/Mauren 3 1:2, FC Rebstein 2a - FC Triesenberg 2 3:1

Tabelle: 1. FC Ruggell 2 6 Spiele/13 Punkte (16:7). 2. FC Heiden 1 6/11 (15:8), 3. FC Rebstein 2a 6/11 (15:9), 4. FC Montlingen 2 5/9 (15:11), 5. FC Rheineck 2 5/9 (10:13), 6. USV Eschen/Mauren 3 6/9 (11:12), 7. FC Altstätten 2 6/7 (11:13), 8. FC Triesenberg 2 6/6 (9:11), 9. FC Au-Berneck 05 2 6/5 (6:13), 10. FC Staad 2 6/2 (6:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

