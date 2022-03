2. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Ems gewinnt gegen Herisau – Dreifach-Torschütze Janique Gringer Ems hat am Sonntag gegen Herisau die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 3:2.

(chm)

Janique Gringer eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Ems das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. Der Ausgleich für Herisau fiel in der 46. Minute (Joel Ehrbar). In der 66. Minute gelang Janique Gringer der Führungstreffer zum 2:1 für Ems.

Janique Gringer war es auch, der in der 76. Minute Ems weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. In der Schlussphase kam Herisau noch auf 2:3 heran. Joel Ehrbar war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Ems kassierte sechs gelbe Karten. Bei Herisau erhielten Jonas Thönig (20.) und Joël Kurzbauer (77.) eine gelbe Karte.

Ems bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 13 Punkte bedeuten Rang 10. Ems hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5). Die Partie findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 2. Herisau hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Herisau daheim mit US Schluein Ilanz 1 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Freitag (1. April) statt (20.00 Uhr, Kreckel, Herisau).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Herisau 1 3:2 (1:1) - EMS – Tore: 21. Janique Gringer (Penalty) 1:0.46. Joel Ehrbar 1:1. 66. Janique Gringer 2:1. 76. Janique Gringer 3:1. 94. Joel Ehrbar 3:2. – Ems: Dejan Zivanovic, Remo Zanolari, Hanad Beso, Mahir Beso, Andri Hunger, Samir Limani, Janique Gringer, Toni Sabljic, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Herisau: Pascal Grubenmann, Thomas Zigerlig, Isaac Machado Ramalho, Jonas Thönig, Cristian Tolino, Marko Susic, Janick Huber, Joël Kurzbauer, Joel Ehrbar, David Bischof, Marvin Müller. – Verwarnungen: 20. Jonas Thönig, 25. Agon Topalli, 28. Remo Zanolari, 37. Marius Spiller, 52. Casiano Vaamonde Tomeo, 77. Joël Kurzbauer, 83. Hanad Beso, 87. Janique Gringer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 03:05 Uhr.