2. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Bronschhofen gewinnt gegen Arbon – Arbon verliert nach drei Siegen Überraschender Sieg für Bronschhofen: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Arbon (1. Rang) zuhause 4:3 geschlagen.

Marco Ciullo eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Arbon das 1:0 markierte. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Andi Qerfozi, sorgte in der 34 für den Ausgleich für Bronschhofen. Ramon Widmer brachte Bronschhofen 2:1 in Führung (37. Minute).

Bronschhofen baute die Führung in der 54. Minute (Raphael Schwager) weiter aus (3:1). Die 61. Minute brachte für Arbon den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Damian Bont. Mit seinem Tor in der 68. Minute brachte Andi Qerfozi Bronschhofen mit zwei Treffern 4:2 in Führung. In der Schlussphase kam Arbon noch auf 3:4 heran. Kevin Bärlocher war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Arbon kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Bronschhofen für Andi Qerfozi (62.) und Alain Mürner (84.).

Bronschhofen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 5. Bronschhofen hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Bronschhofen wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Henau 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Nach der Niederlage muss Arbon die Tabellenführung abgeben. 46 Punkte bedeuten Rang 2. Arbon hat bisher 15mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Arbon bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Arbon 05 1 4:3 (2:1) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 31. Marco Ciullo 0:1. 34. Andi Qerfozi (Penalty) 1:1.37. Ramon Widmer 2:1. 54. Raphael Schwager 3:1. 61. Damian Bont 3:2. 68. Andi Qerfozi 4:2. 86. Kevin Bärlocher 4:3. – Bronschhofen: Silvan Düring, Philipp Leupi, Stefan Ott, Alain Mürner, Alexander Hafner, Daniel Widmer, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Alessio Albisser, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Arbon: Samir Hodzic, Giosue Dannenmann, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Marco Ciullo, Arxhende Rulani, Claudio Lämmler, Doriano Telatin, Miran Saliji, Fabian Hug. – Verwarnungen: 23. Fabian Hug, 39. Afet Mevmedoski, 45. Damian Bont, 49. Arxhende Rulani, 62. Andi Qerfozi, 84. Alain Mürner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 21:28 Uhr.