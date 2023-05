Frauen 2. Liga Aussenseiter Au-Berneck gewinnt gegen Frauenfeld Überraschender Sieg für Au-Berneck: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Mittwoch die deutlich besser klassierte Mannschaft von Frauenfeld (4. Rang) auswärts gleich 0:1 geschlagen.

Au-Berneck 05 glich in der 38. Minute durch Alexandra Mühlbauer aus. Au-Berneck 05 glich in der 40. Minute durch Elvira Rusch aus. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 48. Minute, als Deborah Fanchini für Au-Berneck 05 traf. Zum Ausgleich für Au-Berneck 05 traf Alexandra Mühlbauer in der 59. Minute. Melanie Brägger sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Frauenfeld: Sie traf in der 89. Minute zum 1:0

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Au-Berneck nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Au-Berneck die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Au-Berneck bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 17 Punkte bedeuten Rang 9. Au-Berneck hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Ems 1 Grp. (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (21. Mai) statt (17.00 Uhr, EMS).

Nach der Niederlage büsst Frauenfeld zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 6. Frauenfeld hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Frauenfeld wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Ebnat-Kappel 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Samstag (20. Mai) statt (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Frauenfeld 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:4 (0:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 38. Alexandra Mühlbauer 0:0. 40. Elvira Rusch 0:0. 48. Deborah Fanchini 0:0. 59. Alexandra Mühlbauer 0:0. 89. Melanie Brägger 1:0. – Frauenfeld: Avia Gächter, Alina Wiederkehr, Carla Leutenegger, Lia Weibel, Salome Widmer, Anna Zimmermann, Raffaella Alfarè, Vanessa Alfarè, Manuela Gutknecht, Melanie Brägger, Chiara Krieg. – Au-Berneck: Janine Krojer, Claudia Heeb, Deborah Fanchini, Lara Pizzingrilli, Thi Xao La Le, Fiona Indermaur, Sonja Kutzer, Elvira Rusch, Anina Eicher, Alexandra Mühlbauer, Julia Dierauer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

