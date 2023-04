3. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Aadorf gewinnt gegen Sirnach Überraschender Sieg für Aadorf: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Sirnach (6. Rang) zuhause deutlich 5:1 geschlagen.

In der zweiten Halbzeit erzielte Aadorf über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Sirnach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Aadorf waren: Pascal Frei (2 Treffer), Michel Trigo (1 Treffer), Michel Egli (1 Treffer) und Luca Gianforte (1 Treffer). Einziger Torschütze für Sirnach war: Labinot Emini (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Sirnach gab es fünf gelbe Karten. Bei Aadorf erhielten Kevin Jannik Herzog (71.) und Mirco Meier (83.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Aadorf eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Aadorf die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Aadorf nicht verändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 11. Aadorf hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Wängi 1 kriegt es Aadorf im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Sirnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Sirnach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sirnach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Sirnach 1 5:1 (2:0) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 6. Pascal Frei 1:0. 37. Luca Gianforte 2:0. 47. Labinot Emini 2:1. 59. Michel Trigo 3:1. 65. Michel Egli 4:1. 86. Pascal Frei 5:1. – Aadorf: Federico Ognissanti, Diego Tech, Yanik Düring, Joel Lüthy, Fabrice Schläpfer, Pascal Ebneter, Luca Gianforte, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Sirnach: Josip Martic, Dalibor Velickovic, Suad Jonuzi, Petrit Bytyqi, Hans Meeryl Madio Moreno, Dario Martic, Ardit Aziri, Isak Beka, Davor Rados, Jelid Veliu, Labinot Emini. – Verwarnungen: 19. Petrit Bytyqi, 40. Labinot Emini, 52. Hans Meeryl Madio Moreno, 58. Ardit Aziri, 71. Kevin Jannik Herzog, 75. Suad Jonuzi, 83. Mirco Meier.

