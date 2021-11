Frauen 2. Liga Au-Berneck gewinnt klar gegen Ebnat-Kappel – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Au-Berneck: Gegen Ebnat-Kappel gewinnt das Team am Sonntag auswärts 0:0.

(chm)

Erst in der zweiten Halbzeit drehte Au-Berneck auf, dafür gelangen dem Team gleich sechs Treffer.

Ebnat-Kappel gelang kein Tor.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simone Grüninger von Ebnat-Kappel erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Au-Berneck hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Ebnat-Kappel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Au-Berneck um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Au-Berneck hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Au-Berneck nach der Winterpause in einem Heimspiel auf FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 9). Die Partie findet am 27. März statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Mit der Niederlage rückt Ebnat-Kappel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 9. Ebnat-Kappel hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Ebnat-Kappel steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 8) an. Diese Begegnung findet am 27. März statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Au-Berneck 05 1 0:6 (0:0) - Untersand, Ebnat – Tore: 28. Sonja Kutzer 0:0. 30. Anina Eicher 0:0. 64. Julia Dierauer 0:0. 66. Julia Dierauer 0:0. 78. Alexandra Mühlbauer 0:0. 78. Sonja Kutzer 0:0. – Ebnatkappel: Simone Grüninger, Lara Gabathuler, Norin Walt, Rahel Abderhalden, Sina Tschumper, Flavia Cemin, Mara Walt, Susanne Scheiwiller, Flavia Schaufelberger, Leoni Braun, Martina Horvat. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Ramona Beutler, Lara Pizzingrilli, Thi Xao La Le, Fiona Indermaur, Elvira Rusch, Blerta Mehmeti, Anina Eicher, Sonja Kutzer, Alexandra Mühlbauer. – Verwarnungen: 45. Simone Grüninger.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Au-Berneck 05 1 0:6, FC Widnau 1 - FC Uzwil 1 0:0, FC Rapperswil-Jona 2 - FC Ems 1 Grp. 1:2

Tabelle: 1. FC Thusis - Cazis 1 10 Spiele/23 Punkte (26:5). 2. FC Uzwil 1 10/22 (23:9), 3. FC Widnau 1 10/21 (29:8), 4. FC Triesen 1 Grp. 10/17 (18:23), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 10/14 (28:19), 7. FC Ems 1 Grp. 10/13 (16:26), 8. FC Au-Berneck 05 1 10/12 (28:22), 9. FC Ebnat-Kappel 1 10/9 (15:29), 10. FC Rapperswil-Jona 2 10/5 (6:16), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 10/2 (9:41).

