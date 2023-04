2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 verliert gegen Seriensieger Winkeln – Marc Grünenfelder mit Siegtor Winkeln reiht Sieg an Sieg: Gegen Au-Berneck 05 hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Winkeln geriet zunächst in Rückstand, als Tobias Dierauer in der 12. Minute Au-Berneck 05 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zehn Minuten brachten aber für Winkeln die Wende. Marcio Alder schoss in der 70. Minute den Ausgleich, in der 80. Minute erzielte Marc Grünenfelder den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Au-Berneck 05 gab es vier gelbe Karten. Bei Winkeln erhielten Sven Lehmann (61.) und Alfa Manuel Djana Casado (77.) eine gelbe Karte.

Winkeln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 51 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Winkeln rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Winkeln ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Winkeln geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ems 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (15.00 Uhr, EMS).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Au-Berneck 05 1 2:1 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 12. Tobias Dierauer 0:1. 70. Marcio Alder 1:1. 80. Marc Grünenfelder 2:1. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Patrik Broger, Marc Hörler, Lars Hörler, Fabian Steinemann, Alfa Manuel Djana Casado, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Marcio Alder, Sven Lehmann. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Fabian Dierauer, Sead Vezaj, Mihai Giovanny Popescu, Endrit Bekjiri, Daniele Varano, Tobias Dierauer, Mario Zivic, Fabio Lamorte, Gabriele Lamorte, Ardit Vezaj. – Verwarnungen: 20. Fabian Dierauer, 31. Mario Zivic, 38. Sead Vezaj, 61. Sven Lehmann, 74. Nico Varano, 77. Alfa Manuel Djana Casado.

