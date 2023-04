4. Liga, Gruppe 3 Au-Berneck 05 verliert gegen Seriensieger Widnau – Aleksandar Radisic mit Siegtor Widnau setzt seine Siegesserie auch gegen Au-Berneck 05 fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Der Siegtreffer für Widnau gelang Aleksandar Radisic in der 68. Minute. In der 47. Minute hatte Asllan Behluli Widnau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Au-Berneck 05 fiel in der 60. Minute durch Marco Hanimann.

Bei Au-Berneck 05 sah Florian Staub (35.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Maid Pjanic (46.) und Noah Gotadoro (77.). Gelbe Karten gab es bei Widnau für Julijan Radisic (52.) und Aaron Heule (71.).

In seiner Gruppe hat Widnau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Widnau unverändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 2. Widnau hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Widnau bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Montlingen 2. Die Partie findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Au-Berneck 05 hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Au-Berneck 05 verlor zudem erstmals zuhause.

Für Au-Berneck 05 geht es daheim gegen FC Rebstein 2a (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Au-Berneck 05 2 2:1 (0:0) - Aegeten, Widnau – Tore: 47. Asllan Behluli 1:0. 60. Marco Hanimann 1:1. 68. Aleksandar Radisic 2:1. – Widnau: Manuel Tobler, Shkrep Zymberi, Julijan Radisic, Fabio Schmid, Nicolas Stiendl, Vladan Kacarevic, Aaron Heule, Devin Rechsteiner, Aleksandar Radisic, Asllan Behluli, Samuel Stiendl. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Sokol Thaci, Florian Staub, Marc Weder, Janis Lentini, Diego Tammaro, Till Nüesch, Noah Blumenthal Sorell, Maid Pjanic, Marco Hanimann, Rosario Conidi. – Verwarnungen: 46. Maid Pjanic, 52. Julijan Radisic, 71. Aaron Heule, 77. Noah Gotadoro – Ausschluss: 35. Florian Staub.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 21:22 Uhr.