2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 verliert gegen Seriensieger Mels – Pablo Müller als Matchwinner Mels setzt seine Siegesserie auch gegen Au-Berneck 05 fort. Das 2:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Der Siegtreffer für Mels gelang Pablo Müller in der 68. Minute. In der 11. Minute hatte Luca Bleisch Mels in Führung gebracht. Der Ausgleich für Au-Berneck 05 fiel in der 35. Minute durch Flamur Bojaxhi.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Mels sah Michael Tscherfinger (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Mels weitere fünf gelbe Karten. Bei Au-Berneck 05 erhielten Giuliano Lamorte (61.) und Raoul Marino (91.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Mels den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 41 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet für Mels die Tabellenführung. Das Team hat nach 15 Spielen 33 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Mels ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Mels in einem Heimspiel mit FC St. Margrethen 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 geht es zuhause gegen FC Herisau 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Au-Berneck 05 1 2:1 (1:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 11. Luca Bleisch 1:0. 35. Flamur Bojaxhi 1:1. 68. Pablo Müller 2:1. – Mels: Niklas Jäger, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Michael Tscherfinger, Pierin Gantenbein, Angelo Willi, Ramon Gartmann, Manuel Kalberer, Luca Bleisch, Eric Stump, Marco Wildhaber. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Endrit Bekjiri, Fabian Dierauer, Jaro Böhrer, Daniele Varano, Giuliano Lamorte, Raoul Marino, Jetmir Lakna, Flamur Bojaxhi, Gabriele Lamorte. – Verwarnungen: 39. Angelo Willi, 52. Michael Tscherfinger, 61. Giuliano Lamorte, 67. Ramon Gartmann, 81. Daniel Lipovac, 88. Samuel Prisset, 91. Raoul Marino – Ausschluss: 92. Michael Tscherfinger.

