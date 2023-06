2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 gewinnt klar gegen Flawil – Flawil verliert nach drei Siegen Au-Berneck 05 gewinnt am Samstag zuhause gegen Flawil 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Andrin Holenstein in der 17. Minute. Er traf für Flawil zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 21, als Jetmir Lakna für Au-Berneck 05 erfolgreich war. Das Tor von Flamur Bojaxhi in der 56. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Au-Berneck 05.

Au-Berneck 05 baute in der 73. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Flamur Bojaxhi. Das letzte Tor der Partie erzielte Noah Blumenthal Sorell, der in der 94. Minute die Führung für Au-Berneck 05 auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Au-Berneck 05, Tobias Dierauer (80.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Flawil, Mark Prenrecaj (13.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Au-Berneck 05 den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 54 Tore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Au-Berneck 05 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 31 Punkte bedeuten Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Mels 1 (Platz 10). Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Flawil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Flawil erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Flawil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ems 1. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Flawil 1 4:1 (1:1) - Degern, Au – Tore: 17. Andrin Holenstein 0:1. 21. Jetmir Lakna 1:1. 56. Flamur Bojaxhi 2:1. 73. Flamur Bojaxhi 3:1. 94. Noah Blumenthal Sorell 4:1. – Au-Berneck 05: Joel Eugster, Mihai Giovanny Popescu, Andrin Eugster, Sead Vezaj, Jaro Böhrer, Mario Zivic, Tobias Dierauer, Ardit Vezaj, Jetmir Lakna, Raoul Marino, Flamur Bojaxhi. – Flawil: Jordi Forster, Leon Geeler, Mark Prenrecaj, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Raffael Büeler, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Marco Di Nunzio, David Obrist, Andrin Holenstein. – Verwarnungen: 13. Mark Prenrecaj, 80. Tobias Dierauer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 05:54 Uhr.