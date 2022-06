2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 gewinnt deutlich gegen Schluein Au-Berneck 05 gewinnt am Samstag zuhause gegen Schluein 5:0.

(chm)

Giuliano Lamorte brachte Au-Berneck 05 1:0 in Führung (46. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Au-Berneck 05 stellte Flamur Bojaxhi in Minute 65 her. Nur vier Minuten später traf Flamur Bojaxhi erneut, so dass es in der 69. Minute 3:0 für Au-Berneck 05 hiess.

Au-Berneck 05 erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Roger Meyer weiter auf 4:0. Roger Meyer traf per Elfmeter. Mario Zivic schoss das 5:0 (86. Minute) für Au-Berneck 05 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schluein sah Livio Derungs (75.) die rote Karte. Gelb erhielt Livio Derungs (67.). Keine einzige Karte erhielt Au-Berneck 05.

In den bisherigen Spielen ist Au-Berneck 05 nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Au-Berneck 05 die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schluein ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 62 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Au-Berneck 05 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 6. Au-Berneck 05 hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Schluein verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Schluein ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Schluein gingen unentschieden aus.

Für Schluein ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - US Schluein Ilanz 1 5:0 (1:0) - Degern, Au – Tore: 46. Giuliano Lamorte 1:0. 65. Flamur Bojaxhi 2:0. 69. Flamur Bojaxhi 3:0. 84. Roger Meyer (Penalty) 4:0.86. Mario Zivic 5:0. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Jaro Böhrer, Raoul Marino, Mihai Giovanny Popescu, Endrit Bekjiri, Carlo Lamorte, Mario Zivic, Tobias Dierauer, Jetmir Lakna, Giuliano Lamorte, Flamur Bojaxhi. – Schluein: Flurin Capaul, Simon Gallmann, Gianluca Casutt, Gian Luca Coray, Aron Büchler, Gian Sgier, Marino Cavegn, Livio Derungs, Andri Michel, Rui Filipe Gomes Machado, Serafin Bundi. – Verwarnungen: 67. Livio Derungs – Ausschluss: 75. Livio Derungs.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 10:48 Uhr.