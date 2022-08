2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 bezwingt zum Auftakt auswärts Uzwil – Später Siegtreffer durch Flamur Bojaxhi Sieg für Au-Berneck 05 gegen Uzwil im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 3:2.

Das Skore eröffnete Flamur Bojaxhi in der 52. Minute. Er traf für Au-Berneck 05 zum 1:0. Gleichstand war wieder in der 68. Minute hergestellt. Flamur Bojaxhi traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Uzwil. In der 71. Minute war es an Ernis Spahiu, Au-Berneck 05 2:1 in Führung zu bringen.

Michael Hürlimann glich in der 76. Minute für Uzwil aus. Es hiess 2:2. In den Schlussminuten machte Flamur Bojaxhi alles klar. Sein Treffer in der 84. Minute zum 3:2 sicherte Au-Berneck 05 den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil erhielten Nemanja Boskovic (61.) und Vlado Danilov (78.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Au-Berneck 05 erhielt: Ernis Spahiu (83.)

Nach dem ersten Spiel steht Au-Berneck 05 auf dem zweiten Rang. Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Montlingen 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Uzwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Uzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ems 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 28. August statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Au-Berneck 05 1 2:3 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 52. Flamur Bojaxhi 0:1. 68. Eigentor (Flamur Bojaxhi) 1:1.71. Ernis Spahiu 1:2. 76. Michael Hürlimann 2:2. 84. Flamur Bojaxhi 2:3. – Uzwil: Andrin Scherrer, Nebil Mohammed Ebrahim, Velin Petrov, Yoann Louis Marie, Kostadin Mitrov, Nemanja Boskovic, Irves Kucani, Darko Boskovic, Mirko Milic, Dejan Misic, David Jovanovic. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Fabian Dierauer, Mihai Giovanny Popescu, Mario Zivic, Endrit Bekjiri, Carlo Lamorte, Daniele Varano, Jetmir Lakna, Tobias Dierauer, Ernis Spahiu, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: 61. Nemanja Boskovic, 78. Vlado Danilov, 83. Ernis Spahiu.

