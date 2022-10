2. Liga, Gruppe 1 Au-Berneck 05 bezwingt St. Margrethen Sieg für Au-Berneck 05: Gegen St. Margrethen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0.

(chm)

In der 36. Minute schoss Mario Zivic Au-Berneck 05 mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der Schlussphase (88. Minute) erhöhte sodann Daniele Varano noch zum Endresultat von 2:0

Bei St. Margrethen sah Sevalj Ljatifi (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Besart Shoshi (35.) und Ahmet Cetinkaya (49.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Au-Berneck 05, Sarujan Pirabakaran (79.) kassierte sie.

Au-Berneck 05 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Au-Berneck 05 hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck 05 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Vaduz 2. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die vierte Niederlage in Serie. St. Margrethen verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem viertplatzierten FC Ems 1 kriegt es St. Margrethen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC St. Margrethen 1 2:0 (1:0) - Degern, Au – Tore: 36. Mario Zivic (Penalty) 1:0.88. Daniele Varano 2:0. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Mihai Giovanny Popescu, Raoul Marino, Fabian Dierauer, Mario Zivic, Alban Lufi, Jetmir Lakna, Daniele Varano, Sarujan Pirabakaran, Flamur Bojaxhi. – St.Margrethen: Bejadin Sazimanoski, Sevalj Ljatifi, Blerim Adzijaj, Besart Shoshi, Albert Prenaj, Patrick Gonzalez Stemer, Florent Imeri, Ahmet Cetinkaya, Rilind Shala, Serkan Aktas, Nurkan Ibrahimi. – Verwarnungen: 35. Besart Shoshi, 49. Ahmet Cetinkaya, 79. Sarujan Pirabakaran – Ausschluss: 65. Sevalj Ljatifi.

