4. Liga, Gruppe 3 Au-Berneck 05 bezwingt auswärts Heiden Au-Berneck 05 gewinnt am Samstag auswärts gegen Heiden 5:3.

Noah Gotadoro eröffnete in der 18. Minute das Skore, als er für Au-Berneck 05 das 1:0 markierte. Marc Weder erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Au-Berneck 05. Au-Berneck 05 erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Noah Blumenthal Sorell weiter auf 3:0.

Michael Müller (56. Minute) liess Heiden auf 1:3 herankommen. Rosario Conidi baute in der 62. Minute die Führung für Au-Berneck 05 weiter aus (4:1). Michael Müller (65. Minute) liess Heiden auf 2:4 herankommen.

Die 76. Minute brachte für Heiden den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Daniel Drexel. Das letzte Tor der Partie fiel in der 84. Minute, als Rosario Conidi die Führung für Au-Berneck 05 auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Au-Berneck 05 erhielten Florian Staub (34.) und Fabian Scheier (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Heiden erhielt: Lukas Köberl (44.)

Die Abwehr von Heiden kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 14 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.7 Toren pro Spiel (Rang 9).

Au-Berneck 05 verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Au-Berneck 05 folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden.

Für Au-Berneck 05 geht es in einem Heimspiel gegen FC Staad 2 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 10. September statt (19.00 Uhr, Degern, Au).

Heiden steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Heiden muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Heiden zuhause und einmal auswärts.

Für Heiden geht es in einem Heimspiel gegen USV Eschen/Mauren 3 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Heiden 1 - FC Au-Berneck 05 2 3:5 (0:3) - Gerbe, Heiden – Tore: 18. Noah Gotadoro 0:1. 23. Marc Weder 0:2. 45. Noah Blumenthal Sorell 0:3. 56. Michael Müller 1:3. 62. Rosario Conidi 1:4. 65. Michael Müller 2:4. 76. Daniel Drexel 3:4. 84. Rosario Conidi 3:5. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Raphael Fessler, Fatih Yildirim, Nico Boller, Lukas Köberl, Philip Köberl, Julian Bischoff, Andreas Müller, Rafael Bucheli, Michael Müller, Samuel Fessler. – Au-Berneck 05: Joel Eugster, Luca Tobler, Marc Weder, Florian Staub, Janis Lentini, Marco Hanimann, Noah Blumenthal Sorell, Remo Weder, Noah Gotadoro, Mateo Gulan, Rosario Conidi. – Verwarnungen: 34. Florian Staub, 44. Lukas Köberl, 87. Fabian Scheier.

