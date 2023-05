3. Liga, Gruppe 3 Atila Prado rettet Staad einen Punkt gegen Wittenbach Im Spiel zwischen Staad und Wittenbach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Wittenbach war zweimal in Führung. Staad lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Staad in der 94. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 87. Minute ging Wittenbach zunächst 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Staad zum 3:3 fiel spät durch Atila Prado. Er war in der 94. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Staad sah Marco Liechti (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Staad weitere vier gelbe Karten. Bei Wittenbach erhielten Moritz Angehrn (67.) und Kelian Bieli (82.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Die total 35 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Staad nicht verändert. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Staad hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Staad wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Montag (29. Mai) (15.00 Uhr, Bützel, Staad).

Wittenbach bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 47 Punkte. Wittenbach hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wittenbach auswärts mit FC Romanshorn 2 (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. Mai) (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Wittenbach 1 3:3 (1:2) - Bützel, Staad – Tore: 9. Slobodan Aksic 1:0. 13. Luca Brülisauer 1:1. 46. Luca Brülisauer 1:2. 83. Slobodan Aksic (Penalty) 2:2.87. Luca Brülisauer 2:3. 94. Atila Prado 3:3. – Staad: Sedin Garic, Mattia Morgante, Luca Grab, Atila Prado (Atila Araujo Prado), Andri Knellwolf, Marco Morgante, Pascal Nussbaum, Hakan Ümit, Gazmend Morina, Ferdi Arslan, Slobodan Aksic. – Wittenbach: Dario Räss, Jan Zellweger, Pascal Keller, Joel Pfister, Ramon Mahr, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Joël Kurzbauer, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 30. Gazmend Morina, 67. Moritz Angehrn, 77. Slobodan Aksic, 82. Kelian Bieli, 84. Atila Prado, 94. Hakan Ümit – Ausschluss: 87. Marco Liechti.

