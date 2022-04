2. Liga, Gruppe 1 Aron Büchler rettet Schluein einen Punkt gegen Dardania SG Dardania SG und Schluein spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Dardania SG in Führung. Doch Schluein schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Rohollah Afkari für Dardania SG. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 38, als Murat Leblebici für Schluein erfolgreich war. In der 57. Minute schoss Rohollah Afkari Dardania SG mittels Elfmeter in Führung (2:1).

In den letzten Minuten musste Dardania SG noch den Ausgleich hinnehmen. Für Schluein traf Aron Büchler in der 92. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Schluein für Sattar Afzali (66.), Rui Filipe Gomes Machado (84.) und Nico D Atria (95.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dardania SG, Baskim Redzepi (91.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Dardania SG: 31 Punkte bedeuten Rang 2. Dardania SG hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Dardania SG auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Winkeln SG 1. Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Schluein nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (acht Punkte). Schluein hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Ruggell 1 kriegt es Schluein als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - US Schluein Ilanz 1 2:2 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 12. Rohollah Afkari 1:0. 38. Murat Leblebici 1:1. 57. Rohollah Afkari (Penalty) 2:1.92. Aron Büchler 2:2. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Lendim Ibrahimi, Abel Estifanos, Alban Morina, Jetmir Beqiraj, Brando Briner, Rohollah Afkari, Kushtrim Berisha, Emin Djelassi, Arianit Preniqi, Mentor Gashi. – Schluein: Flurin Capaul, Simon Gallmann, Gian Luca Coray, Gian Sgier, Aron Büchler, Martin Egger, Rui Filipe Gomes Machado, Marino Cavegn, Andri Michel, Sattar Afzali, Murat Leblebici. – Verwarnungen: 66. Sattar Afzali, 84. Rui Filipe Gomes Machado, 91. Baskim Redzepi, 95. Nico D Atria.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 02:02 Uhr.