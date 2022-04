4. Liga, Gruppe 2 Arlind Berisha schiesst Sargans mit drei Treffern zum Sieg gegen Triesen Sargans behielt im Spiel gegen Triesen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Arlind Berisha für Sargans. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Arlind Berisha erzielte nur acht Minuten später auch das 2:0 für Sargans. Samuel Sokoli sorgte in der 94. Minute für Triesen für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 95. Minute erhöhte wiederum Arlind Berisha auf 3:1 für Sargans.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Sargans erhielt: Arlind Berisha (65.) eine Verwarnung gab es für Triesen, nämlich für Alex Botrugno (50.).

Die Tabellensituation bleibt für Sargans unverändert. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 7. Sargans hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Sargans konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Sargans in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 2. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (18.15 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Nach der Niederlage büsst Triesen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Triesen hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Triesen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Trübbach 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Telegramm: FC Sargans 2 - FC Triesen 2 3:1 (2:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 9. Arlind Berisha 1:0. 17. Arlind Berisha 2:0. 94. Samuel Sokoli 2:1. 95. Arlind Berisha 3:1. – Sargans: Fabian Brotzer, Marco Pfiffner, Raphael Kalberer, Raphael Schaufelberger, Maximilian Vollmann, Marc Dietrich, Manuel Ackermann, Roberto Hürlimann, Claudio Tino, Arlind Berisha, Ralph Schumacher. – Triesen: Aaron Salzgeber, Dilan Serralva Marques, Patrick Bargetze, Berzad Spahic, Timo Banzer, Samuel Sokoli, Nico Tschui, Therry Brunner, Dominik Heeb, Mario Bargetze, Tritan Fejzaj. – Verwarnungen: 50. Alex Botrugno, 65. Arlind Berisha.

