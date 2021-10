2. Liga, Gruppe 2 Arbon verliert gegen Seriensieger Bronschhofen Bronschhofen setzt seine Siegesserie auch gegen Arbon fort. Das 2:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Bereits in der 16. Minute traf Jonas Wiesli zum 1:0. Mit dem 2:0 für Bronschhofen schoss Julian Kamm das letzte Tor der Partie.

Bei Bronschhofen erhielten Tsega Khangsar (36.) und Stefan Ott (48.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Arbon für Semir Todorovac (15.) und Cédric Kriebel (41.).

Bronschhofen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 12 geschossenen Toren Rang 2.

Der Sieg bedeutet für Bronschhofen die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 15 Punkten. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Bronschhofen hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Bronschhofen auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Rapperswil-Jona 2 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Mit der Niederlage rückt Arbon in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 5. Arbon hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Arbon tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Uzwil 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Arbon 05 1 2:0 (1:0) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 16. Jonas Wiesli 1:0. 92. Julian Kamm 2:0. – Bronschhofen: Tanam Hagmann, Andrin Owassapian, Stefan Ott, Simon Pabst, Marcel Wild, Tsega Khangsar, Philipp Flammer, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Jonas Wiesli, Ramon Widmer. – Arbon: Timo Straub, Marvin Merz, Damian Bont, Ömer Altindas, Cédric Kriebel, Marco Ciullo, Joel Haltinner, Arxhende Rulani, Semir Todorovac, Dejan Peric, Sandro Montinaro. – Verwarnungen: 15. Semir Todorovac, 36. Tsega Khangsar, 41. Cédric Kriebel, 48. Stefan Ott.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Steinach 1 - FC Bischofszell 1 0:2, SC Bronschhofen 1 - FC Arbon 05 1 2:0, FC Uzwil 2 - FC Romanshorn 1 0:2

Tabelle: 1. SC Bronschhofen 1 6 Spiele/15 Punkte (12:4). 2. FC Rapperswil-Jona 2 5/13 (22:9), 3. FC Uzwil 2 6/13 (9:4), 4. FC Schmerikon 1 5/7 (8:6), 5. FC Arbon 05 1 6/7 (11:11), 6. FC Bischofszell 1 6/7 (9:8), 7. FC Sirnach 1 5/6 (10:14), 8. FC Romanshorn 1 6/6 (12:13), 9. FC Steinach 1 6/6 (10:12), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 5/4 (7:12), 11. FC Henau 1 5/4 (7:18), 12. FC Linth 04 2 5/3 (7:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 13:23 Uhr.