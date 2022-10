2. Liga, Gruppe 2 Arbon setzt Siegesserie auch gegen Linth fort Arbon setzt seine Siegesserie auch gegen Linth fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Fabian Hug erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Arbon. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Marco Ciullo Arbon mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur fünf Minuten später traf Marco Ciullo erneut, so dass es in der 37. Minute 3:0 für Arbon hiess.

Arbon erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Damian Bont weiter auf 4:0. Damian Bont traf per Elfmeter. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lirim Saliji in der 91. Minute, als er für Arbon zum 5:0 traf.

Bei Arbon erhielten Claudio Lämmler (51.) und Cédric Kriebel (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Linth für Dominic Noser (59.) und Michelangelo Vita (83.).

Der Sturm von Arbon sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.9 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Arbon nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 18 Punkte. Für Arbon ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Arbon geht es daheim gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Nach der Niederlage büsst Linth zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 9. Linth hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Linth tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Arbon 05 1 0:5 (0:3) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 14. Fabian Hug 0:1. 32. Marco Ciullo 0:2. 37. Marco Ciullo 0:3. 71. Damian Bont (Penalty) 0:4.91. Lirim Saliji 0:5. – Linth: Bastian Weibel, Noël Gehrig, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Dominic Noser, Suad Gerzic, Domingo Baumhackl, Angelo Contardi, Mike Jud, Luke Schindler, Ailton Dervishi. – Arbon: Samir Hodzic, Giosue Dannenmann, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Marco Ciullo, Kevin Bärlocher, Claudio Lämmler, Semir Todorovac, Fabian Hug, Miran Saliji. – Verwarnungen: 51. Claudio Lämmler, 59. Dominic Noser, 82. Cédric Kriebel, 83. Michelangelo Vita.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

