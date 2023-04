2. Liga, Gruppe 2 Arbon setzt Siegesserie auch gegen Calcio fort Arbon setzt seine Siegesserie auch gegen Calcio fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Ciullo für Arbon. In der 22. Minute traf er zum 1:0. Arbon baute die Führung in der 43. Minute (Semir Todorovac) weiter aus (2:0). Nur vier Minuten später traf Semir Todorovac erneut, so dass es in der 47. Minute 3:0 für Arbon hiess. In der 53. Minute sorgte Denis Tursellino noch für Resultatkosmetik für Calcio. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Arbon für Cédric Kriebel (35.), Kevin Bärlocher (59.) und Damian Bont (89.). Gelbe Karten gab es bei Calcio für Alajdin Pajaziti (47.), Ermir Selmani (84.) und Arlind Bitiqi (89.).

Dass Arbon viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Arbon durchschnittlich 3.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Arbon verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 36 Punkten. Arbon hat bisher zwölfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Arbon geht es auswärts gegen FC Henau 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Rüti, Henau).

Mit der Niederlage rückt Calcio in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 5. Calcio hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Calcio tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Arbon 05 1 - AS Calcio Kreuzlingen 1 3:1 (2:0) - Stacherholz, Arbon – Tore: 22. Marco Ciullo 1:0. 43. Semir Todorovac 2:0. 47. Semir Todorovac 3:0. 53. Denis Tursellino 3:1. – Arbon: Timo Straub, Marvin Merz, Damian Bont, Marco Ciullo, Cédric Kriebel, Arxhende Rulani, Giosue Dannenmann, Doriano Telatin, Kevin Bärlocher, Semir Todorovac, Miran Saliji. – Calcio: Bruno Donnici, Blerand Mustafi, Armin Zulic, Waldemar Schattner, Jardel Semeraro Branco, Aziz Afkir, Ermir Selmani, Alajdin Pajaziti, Elvir Islami, Muhammed Canoski, Elmedin Pajaziti. – Verwarnungen: 35. Cédric Kriebel, 47. Alajdin Pajaziti, 59. Kevin Bärlocher, 84. Ermir Selmani, 89. Damian Bont, 89. Arlind Bitiqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 14:38 Uhr.