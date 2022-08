2. Liga, Gruppe 2 Arbon mit Sieg gegen Steinach Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Arbon zuhause gegen Steinach 2:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 13. Minute gelang Damian Bont der Führungstreffer zum 1:0 für Arbon. Mit dem 2:0 für Arbon schoss Fabian Hug das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Arbon kassierte sieben gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinach für Florian Bienz (34.) und Michael Popp (47.).

In der Tabelle steht Arbon nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Arbon auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Wattwil Bunt 1929 1. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

In der Tabelle steht Steinach nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Steinach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Henau 1 (Rang 9). Die Partie findet am 4. September statt (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Arbon 05 1 - FC Steinach 1 2:0 (2:0) - Stacherholz, Arbon – Tore: 13. Damian Bont 1:0. 38. Fabian Hug 2:0. – Arbon: Samir Hodzic, Marvin Merz, Damian Bont, Doriano Telatin, Cédric Kriebel, Claudio Lämmler, Arxhende Rulani, Marco Ciullo, Semir Todorovac, Kevin Bärlocher, Fabian Hug. – Steinach: Jan Rohner, Leandro Brunner, Jamiro Gätzi, Tobias Bruderer, Flavio Birchler, Florian Bienz, Michael Popp, Alain Cossu, Serhii Balaniuk, Yannik Bruderer, Mattia Turro. – Verwarnungen: 21. Arxhende Rulani, 32. Marvin Merz, 34. Florian Bienz, 47. Michael Popp, 58. Cédric Kriebel, 64. Doriano Telatin, 74. Semir Todorovac, 90. Samir Hodzic, 90. Marco Ciullo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2022 09:22 Uhr.