2. Liga, Gruppe 1 Arbon mit Sieg gegen Rheineck Sieg für Arbon: Gegen Rheineck gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Anton Lleshi für Rheineck. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Arbon glich in der 63. Minute durch Semir Todorovac aus. In der 78. Minute gelang Marco Ciullo der Führungstreffer zum 2:1 für Arbon. Das Eigentor von Dalibor Vasic (83. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Arbon.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Arbon erhielten Damian Bont (57.), Tobias Egger (73.) und Blend Saiti (85.) eine gelbe Karte. Bei Rheineck erhielten Emin Djelassi (48.), Lendim Ibrahimi (62.) und Alessandro Chiarello (65.) eine gelbe Karte.

Arbon bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 8. Arbon hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Arbon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage findet sich Rheineck unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Es verliert einen Platz. Rheineck hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rheineck ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Arbon 05 1 - FC Rheineck 1 3:1 (0:1) - Stacherholz, Arbon – Tore: 25. Anton Lleshi 0:1. 63. Semir Todorovac 1:1. 78. Marco Ciullo 2:1. 83. Eigentor (Dalibor Vasic) 3:1. – Arbon: Benjamin Wüst, Damian Bont, Ömer Altindas, Tobias Egger, Marvin Merz, Arxhende Rulani, Semir Todorovac, Rikard Oroshi, Dejan Peric, Joel Haltinner, Kevin Bärlocher. – Rheineck: Petar Petrov, Florent Imeri, Dalibor Vasic, Lendim Ibrahimi, Ernis Spahiu, Alessandro Chiarello, Fatlum Aliu, Jetmir Lakna, Emin Djelassi, Anton Lleshi, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: 48. Emin Djelassi, 57. Damian Bont, 62. Lendim Ibrahimi, 65. Alessandro Chiarello, 73. Tobias Egger, 85. Blend Saiti.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Rorschach-Goldach 17 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:0, FC Altstätten 1 - FC Romanshorn 1 2:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC Arbon 05 1 - FC Rheineck 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 11 Spiele/29 Punkte (35:9). 2. FC Romanshorn 1 11/22 (27:14), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Vaduz 2 11/15 (20:16), 6. FC Montlingen 1 11/15 (24:25), 7. FC Au-Berneck 05 1 11/15 (14:18), 8. FC Arbon 05 1 11/15 (20:22), 9. US Schluein Ilanz 1 11/10 (18:28), 10. FC St. Margrethen 1 11/10 (14:21), 11. FC Rheineck 1 11/9 (13:28), 12. FC Altstätten 1 11/6 (13:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 15:44 Uhr.