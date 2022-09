2. Liga, Gruppe 2 Arbon mit Auswärtserfolg bei Wattwil Bunt 1929 Wattwil Bunt 1929 lag gegen Arbon deutlich vorne, nämlich 2:0 (54. Minute) - und verlor dennoch. Arbon feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Roger Kuhn in der 44. Minute. Er traf für Wattwil Bunt 1929 zum 1:0. Jeton Seferi sorgte in der 54. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wattwil Bunt 1929. Die 57. Minute brachte für Arbon den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Kevin Bärlocher.

Zum Ausgleich für Arbon traf Semir Todorovac in der 73. Minute. In der 80. Minute war es an Damian Bont, Arbon 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 100. Minute, als Semir Todorovac die Führung für Arbon auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Arbon sah Marvin Merz (89.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Arbon weitere sechs gelbe Karten. Bei Wattwil Bunt 1929 erhielten Silvio Bahoric (4.) und Yannic Porchet (69.) eine gelbe Karte.

Nach dem dritten Spiel steht Arbon auf dem ersten Rang. Für Arbon geht es auswärts gegen AS Calcio Kreuzlingen 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Wattwil Bunt 1929 liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Wattwil Bunt 1929 tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Arbon 05 1 2:4 (1:0) - Grüenau, Wattwil – Tore: 44. Roger Kuhn 1:0. 54. Jeton Seferi 2:0. 57. Kevin Bärlocher 2:1. 73. Semir Todorovac 2:2. 80. Damian Bont 2:3. 100. Semir Todorovac 2:4. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Yannic Porchet, Marco Osterwalder, Marvin Romer, Christoph Schneider, Edonit Gashi, Roger Kuhn, Silvio Bahoric, Michael Scherrer, Haxhi Shala, Timo Baumgartner. – Arbon: Samir Hodzic, Marvin Merz, Damian Bont, Doriano Telatin, Cédric Kriebel, Claudio Lämmler, Arxhende Rulani, David Lovric, Semir Todorovac, Kevin Bärlocher, Fabian Hug. – Verwarnungen: 4. Silvio Bahoric, 9. Semir Todorovac, 26. Cédric Kriebel, 36. Marvin Merz, 52. Damian Bont, 69. Yannic Porchet, 83. Kevin Bärlocher, 93. Afet Mevmedoski – Ausschluss: 89. Marvin Merz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 20:39 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.