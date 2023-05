2. Liga, Gruppe 2 Arbon gewinnt klar gegen Eschenbach Sieg für Arbon: Gegen Eschenbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

(chm)

Das Tor von Damian Bont in der 14. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Arbon. Doriano Telatin erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Arbon. Kevin Bärlocher baute in der 64. Minute die Führung für Arbon weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Ciullo in der 73. Minute, als er für Arbon zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: André Hefti von Eschenbach erhielt in der 62. Minute die gelbe Karte.

Arbon schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Der Sieg bringt Arbon an die Spitze Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 40 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Arbon hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Arbon auswärts mit FC Romanshorn 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Mit der Niederlage rückt Eschenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 7. Eschenbach hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschenbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Arbon 05 1 - FC Eschenbach 1 4:0 (2:0) - Stacherholz, Arbon – Tore: 14. Damian Bont 1:0. 46. Doriano Telatin 2:0. 64. Kevin Bärlocher 3:0. 73. Marco Ciullo 4:0. – Arbon: Samir Hodzic, Marvin Merz, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Arxhende Rulani, Giosue Dannenmann, Doriano Telatin, Kevin Bärlocher, Marco Ciullo, Miran Saliji. – Eschenbach: Diego Milano, Gioele Stumpo, André Hefti, Kristjan Nikollbibaj, Nicola Brunner, Nikola Ratkovic, Ramon Huber, Zef Gojani, Alexander Aerne, Sander Gross, Nico Reithebuch. – Verwarnungen: 62. André Hefti.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 20:13 Uhr.