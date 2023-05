3. Liga, Gruppe 3 Appenzell und Romanshorn spielen Remis Appenzell und Romanshorn spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zweimal legte Romanshorn vor, zweimal glich Appenzell aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Alex Sallmann, der in der 24. Minute für Romanshorn zum 1:0 traf. Es war ein Elfmeter. Der Ausgleich für Appenzell fiel in der 46. Minute (Luca Hörler). Fabian Züllig erzielte in der 59. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Romanshorn. Für den Ausgleich für Appenzell zum Schlussresultat von 2:2 war Andrej Hörler in der 75. Minute besorgt.

Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Mike Lieberherr (71.), Silvan Lieberherr (74.) und Joël Zellweger (77.). Die einzige gelbe Karte bei Appenzell erhielt: Andrej Hörler (90.)

Die Tabellensituation bleibt für Appenzell unverändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 10. Appenzell hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Appenzell auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Besa 1. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.30 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Romanshorn 2 2:2 (1:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 24. Alex Sallmann (Penalty) 0:1.46. Luca Hörler 1:1. 59. Fabian Züllig 1:2. 75. Andrej Hörler 2:2. – Appenz: Lukas D Olif, Dimitri Wyss, Andrej Hörler, Alem Alic, Marco Hörler, Michael Dörig, Luca Hörler, Fabian Koller, Jonas Signer, Lars Manser, Kevin Streule. – Romanshorn: Simon Koller, Gian Lieberherr, Florian Schefer, Alex Sallmann, Julian Anthenien, Joël Zellweger, Davide Sidler, Damian Koller, Silvan Lieberherr, Mike Lieberherr, Fabian Züllig. – Verwarnungen: 71. Mike Lieberherr, 74. Silvan Lieberherr, 77. Joël Zellweger, 90. Andrej Hörler.

