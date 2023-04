4. Liga, Gruppe 5 Appenzell mit drei Punkten auswärts gegen Gossau – Mohamed Omar Ali trifft zum Sieg Appenzell gewinnt am Samstag auswärts gegen Gossau 2:1.

(chm)

Jon Mustafa eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Gossau das 1:0 markierte. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Rajutsan Murugesu in der 31. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Appenzell. In der 64. Minute schoss Mohamed Omar Ali Appenzell in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Appenzell erhielten Pius Huber (67.), Marcel Koch (79.) und Nicola Guarino (88.) eine gelbe Karte. Bei Gossau erhielten Fabio Cardon (67.) und Dalibor Vukomanovic (90.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Appenzell zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 2).

Appenzell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 4. Appenzell hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Appenzell auswärts mit seinem Tabellennachbarn FK Jedinstvo SG 1 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Gossau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Gossau hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Herisau 2. Das Spiel findet am 7. Mai statt (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Gossau 3 - FC Appenzell 2 1:2 (1:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 21. Jon Mustafa 1:0. 31. Eigentor (Rajutsan Murugesu) 1:1.64. Mohamed Omar Ali 1:2. – Gossau: Marko Anokic, Rajutsan Murugesu, Igor Kovacevic, Etienne Bakacsi, Dalibor Vukomanovic, Nikola Ivankovic, Pejo Mijic, Rani Rigal, Fabio Cardon, Damian Andric, Jon Mustafa. – Appenz: Adrian Koster, Marco Streule, Laurin Manser, Remo Sonderer, Andreas Rusch, Mohamed Omar Ali, Marcel Koch, Manuel Fässler, Roger Müller, Roger Zwingli, Pius Huber. – Verwarnungen: 67. Pius Huber, 67. Fabio Cardon, 79. Marcel Koch, 88. Nicola Guarino, 90. Dalibor Vukomanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 23:33 Uhr.