4. Liga, Gruppe 5 Appenzell holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen St. Otmar Appenzell bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison St. Otmar zuhause mit 2:0

(chm)

In der 41. Minute war es an Marcel Koch, Appenzell 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (84. Minute) erhöhte sodann Timo Inauen noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei St. Otmar gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Stefano Morciano (72.) und Marco Morciano (91.). Gelbe Karten sahen zudem Stefano Morciano (50.), Luka Trifkovic (62.) und Ilir Ukaj (88.). Gelbe Karten gab es bei Appenzell für Marcel Schiegg (55.) und Laurin Manser (85.).

Nach dem ersten Spiel steht Appenzell auf dem dritten Rang. Appenzell spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wittenbach 2 (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (27. August) statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

St. Otmar liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten FK Jedinstvo SG 1 kriegt es St. Otmar als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (28. August) (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC St. Otmar 1a 2:0 (1:0) - Schaies, Appenzell – Tore: 41. Marcel Koch 1:0. 84. Timo Inauen 2:0. – Appenz: Walter Heeb, Andreas Sonderer, Laurin Manser, Markus Manser, Maurin Räss, Remo Sonderer, Marcel Koch, Marco Inauen, Janis Jud, Timo Inauen, Pius Huber. – St.Otmar: Pedro Miguel Azevedo Soares, Leandro Albino Monteiro, Estefan Kürsteiner, Ilir Ukaj, Stefano Morciano, Joel Antonio Perdomo Cordero, Remo Künzler, Jethro Pettinger, Tobias Krüsi, Luka Trifkovic, Marco Morciano. – Verwarnungen: 50. Stefano Morciano, 55. Marcel Schiegg, 62. Luka Trifkovic, 85. Laurin Manser, 88. Ilir Ukaj – Ausschlüsse: 72. Stefano Morciano, 91. Marco Morciano.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2022 23:20 Uhr.