3. Liga, Gruppe 3 Appenzell gewinnt klar gegen Niederwil Appenzell gewinnt am Sonntag zuhause gegen Niederwil 3:0.

Sämtliche drei Tore für Appenzell fielen in nur 14 Minuten: Michael Büchler erzielte in der 68. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Appenzell. Appenzell baute die Führung in der 74. Minute (Kevin Streule) weiter aus (2:0). Luca Hörler schoss das 3:0 (82. Minute) für Appenzell und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Appenzell erhielten Mario Breitenmoser (60.) und Michael Büchler (91.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Niederwil.

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 68 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Appenzell rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Appenzell spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Staad 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Besa 1. Das Spiel findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Niederwil 1 3:0 (0:0) - Schaies, Appenzell – Tore: 68. Michael Büchler 1:0. 74. Kevin Streule 2:0. 82. Luca Hörler 3:0. – Appenz: Lukas D Olif, Mario Breitenmoser, Andrej Hörler, Alem Alic, Marco Hörler, Michael Dörig, Luca Hörler, Simon Baumann, Dimitri Wyss, Lars Manser, Kevin Streule. – Niederwil: Aaron Städler, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Jonas Züger, Timo Eugster, Adrian Kaufmann, Aaron Stettler, Jamie Albrecht, Robin Kuratli, Justin Labhart Gianin. – Verwarnungen: 60. Mario Breitenmoser, 91. Michael Büchler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

